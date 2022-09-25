В «Ботеве» сообщили, что игрок «Амкала» пройдёт просмотр в клубе

Медиадиректор болгарского «Ботева» Сергей Расулов сообщил, что клуб взял на просмотр полузащитника медийной команды «Амкал» Михаила Прокопьева (Прокопа).
«Прокопьев на просмотре в «Ботеве». Уже приехал, завтра начнёт тренироваться. Тренерский штаб будет смотреть его в качестве профессионального футболиста», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее телеграм-канал «Крысева» сообщал, что Прокоп сейчас находится на просмотре в болгарском «Ботеве». Он будет тренироваться с командой не менее одного месяца. Если Прокопьев понравится тренерскому штабу, то в январе с ним подпишут профессиональный контракт.
Напомним, Михаил Прокопьев отметился тремя результативными передачами за «Амкал» в трёх матчах Кубка России.
- 25 сентября 2022
-
14:33
-
14:21
-
14:15
-
14:12
-
13:45
-
13:35
-
13:22
-
13:14
-
13:10
-
12:55
-
12:55
-
12:38
-
12:32
-
12:25
-
12:19
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:39
-
11:36
-
11:31
-
11:08
-
11:05
-
10:47
-
10:37
-
10:34
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:48
-
09:33
-
09:30
-
08:45
-
08:19