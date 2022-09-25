Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Киргизией

Пресс-служба сборной России показала, что осталось за кадром товарищеского матча с командой Кыргызстана. Игра проходила в Бишкеке и завершилась победой россиян со счётом 2:1.
В опубликованный ролик попало множество интересных моментов: обсуждение капитанской повязки, советы Карпина и Кафанова перед матчем, атмосфера на стадионе и победный гол на последних минутах.
Что осталось за кадром матча России с Киргизией:
Права на видео принадлежат РФС.
Напомним, это была первая игра сборной России с ноября 2021 года. В нынешнем году команда Валерия Карпина не проводила матчей из-за запрета УЕФА и ФИФА на участие российских команд в международных соревнованиях. Этой осенью сборная России должна провести товарищеские матчи со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины.
- 25 сентября 2022
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