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«Пережила худший момент в жизни». Жена Роналду — о потере новорождённого сына

«Пережила худший момент в жизни». Жена Роналду — о потере новорождённого сына
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Джорджина Родригес, супруга нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала, что испытала после потери новорождённого сына.

«Жизнь подарила мне многое за короткий промежуток времени. В этом году я пережила лучший и худший момент своей жизни в одно мгновение. Часть моего сердца разбилась, и я спрашивала себя, как я могу продолжать жить. Ответ оказался ближе, чем я думала. Я посмотрела в глаза своих детей и увидела единственный способ пережить это — быть вместе», — приводит слова Родригес Mirror.

Напомним, 18 апреля стало известно, что Джорджина Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, однако мальчик скончался, о чём Криштиану Роналду сообщил в одной из социальных сетей.

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