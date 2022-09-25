Кавазашвили: сборная России не заслужила победу над Киргизией. Счастье подвернулось

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил выступление сборной России в товарищеском матче с Киргизией (2:1).

«Наш состав вчера показал посредственную игру. Они почти не уступали киргизам в старании, движении, исполнении технических элементов. Конечно, наши были чуть богаче, но в целом, новые футболисты, которые были включены в стартовый состав, им до совершенства очень далеко.



Мы не требуем от Карпина, чтобы он сразу определился, поставил состав, и они играли лучшим образом. Для этого нужно время, а оно у него есть, эксперименты можно спокойно провести. Нам ещё долго-долго не разрешат играть в международных соревнованиях. Так что все футболисты, которые в клубах играют интересно, будут привлекаться на просмотр в сборную.

То, что мы победили, это упорство ребят, которые хотели побеждать, и поэтому старались атаковать и постоянно давить ворота сборной Киргизии. Я не сказал бы, что мы превосходили на голову сборную Киргизии. Я ждал от Киргизии более лучшей игры коллективной и индивидуальной, но они этого не показали. Интересен ли был вчерашний матч? Нет. Но победа есть для истории – 2:1.



Сборная России не заслужила победу. Гол был абсолютно случайным, но исполнение было прекрасным. Это счастье подвернулось нашему полузащитнику, который прекрасно исполнил удар из-за штрафной линии», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.