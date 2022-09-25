Желудков: «Зенит» на местных ребят даже не смотрит. Им легче купить очередного легионера

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков считает, что петербургский клуб обращает недостаточное внимание на собственных воспитанников. По его мнению, сине-бело-голубым легче подписать нового легионера, чем доверить место в составе местному игроку.

«Появятся ли в «Зените» ещё свои воспитанники? Думаю, нет. А «Зениту» этого не надо, на местных ребят там даже не смотрят. Им легче купить очередного легионера, чем доверять питерскому мальчишке. При этом иностранцы, пока нас не турнули из Европы, там ничего не показывали, ни разу за три года не смогли выйти из группы в Лиге чемпионов. При этом вижу по первенству Санкт-Петербурга, что талантливые ребята есть, однако на них, повторюсь, не обращают внимания. Во многих командах играют местные ребята, а чтобы попасть в «Зенит» из академии, надо, наверно, быть Аршавиным. Такие, впрочем, рождаются раз в сто лет», — приводит слова Желудкова Bobsoccer.