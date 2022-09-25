Валерий Карпин рассказал о планах «Ростова» на предстоящую неделю

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о планах клуба на ближайшие дни.

«Сегодня ближе к вечеру все сборники приедут в Ростов. Уже завтра будет тренировка в полном составе. В среду выдвигаемся в Грозный, где проведём кубковый матч. Там же будем тренироваться и в пятницу, после чего прямым рейсом отправимся в Санкт-Петербург, где проведём тренировку за день до матча», – рассказал главный тренер нашего клуба», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Накануне сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Киргизии. Встреча, прошедшая в Бишкеке (Киргизия), завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 2:1. В ноябре сборной России предстоит провести ещё две товарищеские игры.