Создатель «Амкала» Попков оценил перспективы Прокопа заиграть в болгарском «Ботеве»

Создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков оценил шансы футболиста команды Михаила Прокопьева заиграть в болгарском «Ботеве». Ранее стало известно, что игрока взяли на просмотр в болгарскую команду.

«Шансы максимальные. Уверен, что Прокоп (Михаил Прокопьев. – Прим. «Чемпионата») — игрок уровня высших лиг. Главное, чтобы травма, полученная на Кубке России, не беспокоила.



Его восстановление находится на финальном этапе. Он на связи с нашим доктором – Артёмом Рыженко. Док составил план лечения, с которым согласны в «Ботеве». Теперь он там завершает курс реабилитации и в бой», – сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Михаил Прокопьев отметился тремя результативными передачами за «Амкал» в трёх матчах Кубка России.