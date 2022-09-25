Герман Эль Классико рассказал, получит ли «Амкал» деньги за трансфер Прокопа в «Ботев»

Создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков сообщил, что команда не получит денег в случае перехода футболиста Михаила Прокопьева в болгарский «Ботев».

«Получит ли «Амкал» что-то за трансфер Прокопа (Михаил Прокопьев. – Прим. «Чемпионата») в «Ботев»? Нет, конечно. Это история про осуществление мечты играть в футбол в Европе, а не про бизнес», – сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее стало известно, что Прокопьева взяли на просмотр в болгарский клуб. Футболист будет тренироваться с командой не менее одного месяца. Напомним, Михаил Прокопьев отметился тремя результативными передачами за «Амкал» в трёх матчах нынешнего розыгрыша Кубка России.