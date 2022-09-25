Соболев: я пробил пенальти Киргизии в стиле Дзюбы? Это Дзюба бьёт в моём стиле!

Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Киргизией. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу россиян, а один из голов забил Соболев, реализовавший пенальти.
«Почему после матча с Киргизией я сказал, что результат не важен? Результат всегда важен. Сказал я это в том плане, что статус матча позволяет играть и ошибаться, что-то пробовать, как, в принципе, и сказал Валерий Георгиевич. То есть на тебя ничего не давит, можешь ошибиться. Надо отдать должное сопернику, киргизы неплохо играли. Мы давно не играли, много новичков, поле не очень. Главное — победили.
Я ударил пенальти в стиле Дзюбы? Это Дзюба бьёт в моём стиле. Я до последнего смотрел на вратаря, бил так много раз.
Каким одним словом охарактеризовал бы игру с Киргизией? Праздник. Сборная собралась, сыграла матч, пришёл полный стадион», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».
- 25 сентября 2022
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