Источник: ЦСКА завершил процедуру смены владельца клуба

Футбольный клуб ЦСКА завершил процедуру смены владельца, информирует «Коммерсант». 77,63% акций клуба перешли от ВЭБ.РФ компании «Баланс Эссет Менеджмент», которую возглавляет предприниматель Виталий Баланович.

Согласно сведениям источника, спортивная часть деятельности ЦСКА сохранится за действующим президентом армейского клуба Евгением Гинером. Баланович, в свою очередь, будет развивать бизнес на базе комплекса недвижимости ЦСКА.

Отмечается, что сделка предусматривает фактическое разделение бизнеса ЦСКА на два направления, курируемые разными командами. Сумма сделки сторон не разглашается.

«Текущая ситуация позволила по-новому посмотреть на бизнес-модель клуба как на два ключевых направления — спортивное и недвижимость. Мы получили предложение от Виталия Балановича, управляющего с большим инвестиционным опытом на рынке недвижимости в России, в том числе в части редевелопмента существующих объектов в новые форматы. Его компания займётся привлечением инвестиций в развитие и управлением объектами недвижимости ПФК ЦСКА. Контроль спортивной части бизнеса останется за текущими миноритарными акционерами», — цитирует «Коммерсант» заявление ВЭБ.РФ.