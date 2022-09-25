Капелло: сказал Берлускони, что Роналдо не тренируется, обожает вечеринки и женщин

Бывший главный тренер «Милана» и «Реала» Фабио Капелло поделился воспоминаниями о работе в мадридском клубе, а также признался, что в 2007 году советовал Сильвио Берлускони, который на тот момент занимал пост президента «Милана», не заключать контракт с бразильцем Роналдо.
«Быть тренером «Реала» — большая ответственность. Во время моего второго назначения решение расстаться с Роналдо и подписать Кассано помогло пробудить в команде победный дух. Мы отыграли девять очков у «Барселоны» в финальном отрезке, состоявшем из 10 матчей, и я до сих пор горжусь этим.
Я помню, как Сильвио Берлускони позвонил мне и спросил о Роналдо. Я сказал, что он даже не тренируется, а также рассказал, что бразилец обожает вечеринки и женщин, поэтому подписать его было бы ошибкой для «Милана». На следующий день я увидел заголовок в газете: «Роналдо в «Милане». Это было смешно», — приводит слова Капелло Mundo Deportivo.
- 25 сентября 2022
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