Нидерланды — Бельгия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Нидерландов на своём поле примет команду из Бельгии. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нидерланды закрепили за собой главенство в группе 4 Лиги А, набрав после пяти матчей 13 очков. Подопечные Луи ван Гала сумели добиться разницы мячей 13-6.

Сборной Бельгии сегодня на бровке будет руководить бывший французский форвард Тьерри Анри вместо удалённого в прошлом матче с Уэльсом Роберто Мартинеса. Сборная расположилась на втором месте и на три очка отстаёт от лидирующих Нидерландов при разнице забитых и пропущенных мячей 11-7.

Гол Де Брёйне помог Бельгии обыграть Уэльс в Лиге наций:

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