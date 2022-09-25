Дания — Франция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором команда Дании примет сборную Франции. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Для Дании встреча носит важный характер. В данный момент команда занимает второе место в группе 1 Лиги А, отставая от лидера квартета, сборной Хорватии, на одно очко. В случае победы датчане могут претендовать на первое место в группе, при условии, что в параллельной встрече Хорватии и Австрии для них будет благоприятный результат.
Франция на данный момент находится на третьей строчке группы с пятью очками, опережая австрийцев, которые в зоне вылета, всего на одно очко. Победа гарантирует подопечным Дидье Дешама сохранение прописки в Лиге А.
Гол Эриксена не спас Данию от поражения сборной Хорватии:
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 25 сентября 2022
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:35
-
19:19
-
19:13
-
19:03
-
18:52
-
18:37
-
18:31
-
18:29
-
18:11
-
17:55
-
17:54
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:22
-
16:50
-
16:48
-
16:34
-
16:24
-
16:11
-
16:05
-
15:50
-
15:48
-
15:37
-
15:25
-
15:15