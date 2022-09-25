Дания — Франция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором команда Дании примет сборную Франции. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Для Дании встреча носит важный характер. В данный момент команда занимает второе место в группе 1 Лиги А, отставая от лидера квартета, сборной Хорватии, на одно очко. В случае победы датчане могут претендовать на первое место в группе, при условии, что в параллельной встрече Хорватии и Австрии для них будет благоприятный результат.

Франция на данный момент находится на третьей строчке группы с пятью очками, опережая австрийцев, которые в зоне вылета, всего на одно очко. Победа гарантирует подопечным Дидье Дешама сохранение прописки в Лиге А.

Гол Эриксена не спас Данию от поражения сборной Хорватии:

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