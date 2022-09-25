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Молдавия дважды забила после 90-й Лихтенштейну, а Латвия поделила очки с Андоррой

Молдавия дважды забила после 90-й Лихтенштейну, а Латвия поделила очки с Андоррой
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Cегодня, 25 сентября, одновременно проходили два матча 6-го тура Лиги наций УЕФА Лиги D группы 1. В первой встрече на стадионе «Насьонал» в Андорра-ла-Велья играли Андорра и Латвия. Финальный свисток Анастасиоса Папапетру зафиксировал ничью — 1:1.

На 50-й минуте отличился Владислав Гутковский с передачи Раймондса Кроллиса.

Гол Гутковского в ворота Андорры. Видеоролик:

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Андорра сравняла счёт на последних минутах матча — отличился Альберт Росас.

Сборная Латвии с 13 очками занимает в турнирной таблице своего квартета первое место. Андорра (8) — третья.

Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 1. 6-й тур
25 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Андорра
Окончен
1 : 1
Латвия
0:1 Гутковский – 50'   1:1 Росас – 88'

На стадионе «Зимбру» в Кишинёве играли сборные Молдавии и Лихтенштейна. Обслуживала матч бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Матч закончился победой домашней команды со счётом 2:0.

На 81-й минуте был отменён гол Вадима Рацэ из Молдавии. Однако команде Сергея Клещенко это не помешало одержать победу: на 90+2-й минуте забитым мячом отметился Виктор Стина, а через несколько минут оформил дубль.

Молдавия с 13 очками занимает в турнирной таблице второе место. Лихтенштейн (0) — четвёртый.

Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 1. 6-й тур
25 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Молдавия
Окончен
2 : 0
Лихтенштейн
1:0 Стынэ – 90+2'   2:0 Стынэ – 90+4'
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