Молдавия дважды забила после 90-й Лихтенштейну, а Латвия поделила очки с Андоррой

Cегодня, 25 сентября, одновременно проходили два матча 6-го тура Лиги наций УЕФА Лиги D группы 1. В первой встрече на стадионе «Насьонал» в Андорра-ла-Велья играли Андорра и Латвия. Финальный свисток Анастасиоса Папапетру зафиксировал ничью — 1:1.
На 50-й минуте отличился Владислав Гутковский с передачи Раймондса Кроллиса.
Гол Гутковского в ворота Андорры. Видеоролик:
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Андорра сравняла счёт на последних минутах матча — отличился Альберт Росас.
Сборная Латвии с 13 очками занимает в турнирной таблице своего квартета первое место. Андорра (8) — третья.
На стадионе «Зимбру» в Кишинёве играли сборные Молдавии и Лихтенштейна. Обслуживала матч бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Матч закончился победой домашней команды со счётом 2:0.
На 81-й минуте был отменён гол Вадима Рацэ из Молдавии. Однако команде Сергея Клещенко это не помешало одержать победу: на 90+2-й минуте забитым мячом отметился Виктор Стина, а через несколько минут оформил дубль.
Молдавия с 13 очками занимает в турнирной таблице второе место. Лихтенштейн (0) — четвёртый.
- 25 сентября 2022
-
19:03
-
18:52
-
18:37
-
18:31
-
18:29
-
18:11
-
17:55
-
17:54
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:22
-
16:50
-
16:48
-
16:34
-
16:24
-
16:11
-
16:05
-
15:50
-
15:48
-
15:37
-
15:25
-
15:15
-
15:12
-
14:50
-
14:33
-
14:21
-
14:15
-
14:12
-
13:45
-
13:35
-
13:22
-
13:14
-
13:10
-
12:55