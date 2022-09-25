Матич — о Рое Кине: за 70% своих поступков на поле сегодня он бы получил красную карточку

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич ответил на претензии Роя Кина, обвинившего серба в любви сразу к нескольким бывшим клубам, в том числе «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Бенфике», а также прокомментировал игровой стиль бывшего капитана «красных дьяволов».

«Я уважаю то, что он сделал, но он должен понимать, что футбол изменился. Если я играл за «Челси», я не могу сказать, что ненавижу этот клуб. Я не могу злиться при упоминании бывшего клуба, когда разговариваю с прессой после игр.

То, как он вёл себя на поле, сегодня в 70% случаев было бы красной карточкой. Вы не можете ударить кого-то, когда за тобой следят все камеры в мире. Так что его публичные слова обо мне, честно говоря, меня не очень волнуют. Я знаю, что сделал в своей карьере, и я очень счастлив», — сказал Матич в интервью The Times.

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