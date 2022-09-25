Матич высказался об игре «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич высказался о том, что приходится испытывать командам английской Премьер-лиги при неудачных результатах, а также поделился мнением о нынешней игре «красных дьяволов» под руководством голландского специалиста Эрика тен Хага.

«Все клубы стараются выкладываться на полную. Но когда дела идут не так, как хотелось бы, когда нет результатов, сложно оправиться, на команду оказывается колоссальное давление и, конечно, никто не доволен выступлениями. Я вижу, во что хочет играть «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге, и думаю, что это правильный путь», — сказал Матич в интервью The Times.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в английской Премьер-лиге после шести проведённых встреч. В активе подопечных Эрика тен Хага 12 набранных очков. В следующем туре команда встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится 2 октября, начало – в 16:00 мск.

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