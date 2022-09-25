Mirror: Ян Облак перейдёт в «МЮ», «Атлетико» подпишет на его замену аргентинца Мартинеса

Сделка с участием трёх команд и двух вратарей может произойти в ближайшие трансферные окна. «Манчестер Юнайтед» намерен подписать вратаря «Атлетико» Яна Облака, чей контракт с мадридским клубом истекает в конце сезона. «Матрасники» готовы продать словенца в январе, чтобы не отпускать его бесплатно летом. На его замену испанский клуб рассчитывает пригласить вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Об этом сообщает Mirror.
29-летний Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне вратарь в шести матчах пропустил шесть мячей и дважды сыграл «на ноль».
30-летний Мартинес перешёл в «Астон Виллу» из «Арсенала» в сентябре 2020 года. В восьми встречах нынешнего сезона он пропустил 11 мячей и единожды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2027 году. В 2021-м Мартинес в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 25 сентября 2022
-
19:03
-
18:52
-
18:37
-
18:31
-
18:29
-
18:11
-
17:55
-
17:54
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:22
-
16:50
-
16:48
-
16:34
-
16:24
-
16:11
-
16:05
-
15:50
-
15:48
-
15:37
-
15:25
-
15:15
-
15:12
-
14:50
-
14:33
-
14:21
-
14:15
-
14:12
-
13:45
-
13:35
-
13:22
-
13:14
-
13:10
-
12:55