Mirror: Ян Облак перейдёт в «МЮ», «Атлетико» подпишет на его замену аргентинца Мартинеса

Сделка с участием трёх команд и двух вратарей может произойти в ближайшие трансферные окна. «Манчестер Юнайтед» намерен подписать вратаря «Атлетико» Яна Облака, чей контракт с мадридским клубом истекает в конце сезона. «Матрасники» готовы продать словенца в январе, чтобы не отпускать его бесплатно летом. На его замену испанский клуб рассчитывает пригласить вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Об этом сообщает Mirror.

29-летний Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне вратарь в шести матчах пропустил шесть мячей и дважды сыграл «на ноль».

30-летний Мартинес перешёл в «Астон Виллу» из «Арсенала» в сентябре 2020 года. В восьми встречах нынешнего сезона он пропустил 11 мячей и единожды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2027 году. В 2021-м Мартинес в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки.

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