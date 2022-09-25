Защитник «Интера» Госенс может продолжить карьеру в АПЛ
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«Лестер Cити» в январе попробует подписать защитника «Интера» Робина Госенса, чью карьеру в миланском клубе нельзя назвать сложившейся. Об этом сообщает FC Inter News.
28-летний Госенс перешёл в «Интер» из «Аталанты» в январе 2022 года с обязательным правом выкупа. За миланцев немецкий футболист в 17 матчах провёл на поле 476 минут, отметившись забитым голом и результативной передачей. Согласно информации Transfermarkt, «Интер» летом 2023 года автоматически выкупит права на Госенса за € 15 млн.
«Лестер» был заинтересован в подписании Госенса ещё два года назад, когда Робин был одноклубником Алексея Миранчука в «Аталанте». Однако трансфер так и не состоялся.
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