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«Балтика» обыграла «Енисей», «Алания» сохранила первую строчку в Первой лиге

«Балтика» обыграла «Енисей», «Алания» сохранила первую строчку в Первой лиге
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Сегодня, 25 сентября, одновременно проходили три матча 11-го тура Мелбет Первой лиги. В первом из них на стадионе «Калининград» встречались местная «Балтика» и красноярский «Енисей». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: отличился Максим Кузьмин. К 65-й «Балтика» вела 3:0 благодаря голам Тамерлана Мусаева и Гедеона Гузина. Первый мяч «Енисея» был забит на 67-й минуте: точным ударом отметился Никита Глушков. В концовке встречи у красноярцев вновь отличился Глушков, оформивший дубль.

«Балтика» с 22 очками вышла на второе место в турнирной таблице. «Енисей» (17) — седьмой.

Россия - Мелбет Первая лига. 11-й тур
25 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Енисей
Красноярск
1:0 Кузьмин – 13'   2:0 Мусаев – 42'   3:0 Гузина – 65'   3:1 Глушков – 67'   3:2 Глушков – 90+1'

В другой встрече на тульском стадионе «Арсенал» встречались местный «Арсенал» и ульяновская «Волга». Матч проходил под судейство арбитра Ивана Абросимова.

Точные удары Гиа Григалавы на 22-й и Евгения Луценко на 44-й минутах позволили домашней команде одержать уверенную победу в матче. В концовке встречи прямой красной карточкой был удалён защитник «Волги» Денис Кутин.

«Арсенал» с 19 очками поднялся на третью строчку турнирной таблицы. «Волга» (5) — последняя.

Россия - Мелбет Первая лига. 11-й тур
25 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
2 : 0
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Григалава – 22'   2:0 Луценко – 44'
Удаления: нет / Кутин – 86'

В третьей игре астраханский «Волгарь» и владикавказская «Алания» играли на стадионе «Центральный». Финальный свисток арбитра Игоря Низовцева зафиксировал в этом матче ничью — 1:1.

«Алания» с 22 очками остаётся на первом месте турнирной таблицы. «Волгарь» (16) — девятый.

Россия - Мелбет Первая лига. 11-й тур
25 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
0 : 0
Алания
Владикавказ
Комментарии
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