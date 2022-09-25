«Балтика» обыграла «Енисей», «Алания» сохранила первую строчку в Первой лиге

Сегодня, 25 сентября, одновременно проходили три матча 11-го тура Мелбет Первой лиги. В первом из них на стадионе «Калининград» встречались местная «Балтика» и красноярский «Енисей». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: отличился Максим Кузьмин. К 65-й «Балтика» вела 3:0 благодаря голам Тамерлана Мусаева и Гедеона Гузина. Первый мяч «Енисея» был забит на 67-й минуте: точным ударом отметился Никита Глушков. В концовке встречи у красноярцев вновь отличился Глушков, оформивший дубль.
«Балтика» с 22 очками вышла на второе место в турнирной таблице. «Енисей» (17) — седьмой.
В другой встрече на тульском стадионе «Арсенал» встречались местный «Арсенал» и ульяновская «Волга». Матч проходил под судейство арбитра Ивана Абросимова.
Точные удары Гиа Григалавы на 22-й и Евгения Луценко на 44-й минутах позволили домашней команде одержать уверенную победу в матче. В концовке встречи прямой красной карточкой был удалён защитник «Волги» Денис Кутин.
«Арсенал» с 19 очками поднялся на третью строчку турнирной таблицы. «Волга» (5) — последняя.
В третьей игре астраханский «Волгарь» и владикавказская «Алания» играли на стадионе «Центральный». Финальный свисток арбитра Игоря Низовцева зафиксировал в этом матче ничью — 1:1.
«Алания» с 22 очками остаётся на первом месте турнирной таблицы. «Волгарь» (16) — девятый.
- 25 сентября 2022
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