Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «МЮ» Дин Хендерсон: хочется быть в списке главных талантов сборной Англии

Голкипер «МЮ» Дин Хендерсон: хочется быть в списке главных талантов сборной Англии
Комментарии

Голкипер сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон, выступающий в «Ноттингем Форест» на правах аренды, высказался о своей текущей игровой форме в сравнении с другими игроками национальной команды на его позиции, а также прокомментировал шансы англичан на успех в международных турнирах.

«Думаю, что в данный момент я отстаю. Очевидно, что в прошлом сезоне я не так много играл, а другие ребята выступили невероятно хорошо. Я знал, что лучший шанс заявить о себе — играть в футбол, оказаться на глазах Гарета Саутгейта и надеяться произвести хорошее впечатление.

Хочется быть в списке самых талантливых игроков сборной. Я искренне думаю, что наша сборная сможет выиграть что-то в международных соревнованиях уже совсем скоро. Очевидно, что мы будем становиться только сильнее. У нас есть Фоден, Мэйсон Маунт, Букайо Сака — это всё блестящие игроки. И я хочу стать частью такой команды», — цитирует слова Хендерсона talkSPORT.

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании:

Новость по теме
Матич — о Рое Кине: за 70% своих поступков на поле сегодня он бы получил красную карточку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022