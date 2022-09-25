Голкипер «МЮ» Дин Хендерсон: хочется быть в списке главных талантов сборной Англии

Голкипер сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон, выступающий в «Ноттингем Форест» на правах аренды, высказался о своей текущей игровой форме в сравнении с другими игроками национальной команды на его позиции, а также прокомментировал шансы англичан на успех в международных турнирах.
«Думаю, что в данный момент я отстаю. Очевидно, что в прошлом сезоне я не так много играл, а другие ребята выступили невероятно хорошо. Я знал, что лучший шанс заявить о себе — играть в футбол, оказаться на глазах Гарета Саутгейта и надеяться произвести хорошее впечатление.
Хочется быть в списке самых талантливых игроков сборной. Я искренне думаю, что наша сборная сможет выиграть что-то в международных соревнованиях уже совсем скоро. Очевидно, что мы будем становиться только сильнее. У нас есть Фоден, Мэйсон Маунт, Букайо Сака — это всё блестящие игроки. И я хочу стать частью такой команды», — цитирует слова Хендерсона talkSPORT.
В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании:
- 25 сентября 2022
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