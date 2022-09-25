В Сербии объяснили, почему капитан сборной не будет носить радужную ленту на ЧМ-2022

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Шурбатович прокомментировал отказ капитана национальной команды Душана Тадича носить радужную капитанскую повязку в качестве поддержки ЛГБТ, а также выразил общую позицию возглавляемой организации по этому вопросу.
«Действительно, нам поступил запрос на присоединение к инициативе, и мы не ответили на него положительно, потому что сосредоточены только на футболе. Для нас неприемлемо всё, что может вызвать провокацию любого рода для нашей публики и фанатов или быть воспринято как форма политизации. Мы придерживаемся чисто спортивной и политически нейтральной позиции. Мы высказали эту позицию на встрече в Дохе, когда были выдвинуты различные идеи.
За общечеловеческие ценности и послания типа: «Остановить войну», «Мир» мы всегда ЗА… но вопрос радужной ленточки очень чувствительный и ненужный для нашего общества. Мы ориентированы исключительно на футбол. Среди наших болельщиков есть представители разных социальных групп и религиозных общин, и мы уважаем право на свободное выражение взглядов каждого человека, но повторяем — эти темы не подходят для футбола, и стадионы не место для таких вещей. Такова позиция ассоциации», — цитирует слова Шурбатовича издание HotSport.rs.
Хет-трик Митровича помог Сербии разгромить Швецию в Лиге наций:
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