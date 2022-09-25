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Дэвид при праздновании закрыл лого Nike за отказ компании производить Канаде новую форму

Дэвид при праздновании закрыл лого Nike за отказ компании производить Канаде новую форму
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Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид отпраздновал гол в товарищеском матче с Катаром (2:0) необычным образом. 22-летний футболист закрыл логотип Nike за отказ производителя изготавливать его национальной команде форму на чемпионат мира – 2022.

Nike отказался от производства новой формы для сборной Канады, поэтому страна будет единственной на чемпионате мира без новых футболок.

«Честно говоря, мне это не нравится. Я считаю, что каждая национальная команда должна получить новую форму к чемпионату мира. Эта футболка меня устраивает, но я бы хотел, чтобы мы получили новую, потому что появление в чемпионате — это что-то особенное», — сказал защитник Сэм Адекугбе.

Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

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