Дэвид при праздновании закрыл лого Nike за отказ компании производить Канаде новую форму

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид отпраздновал гол в товарищеском матче с Катаром (2:0) необычным образом. 22-летний футболист закрыл логотип Nike за отказ производителя изготавливать его национальной команде форму на чемпионат мира – 2022.

Nike отказался от производства новой формы для сборной Канады, поэтому страна будет единственной на чемпионате мира без новых футболок.



«Честно говоря, мне это не нравится. Я считаю, что каждая национальная команда должна получить новую форму к чемпионату мира. Эта футболка меня устраивает, но я бы хотел, чтобы мы получили новую, потому что появление в чемпионате — это что-то особенное», — сказал защитник Сэм Адекугбе.

Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.