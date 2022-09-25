Саутгейт призвал болельщиков сборной Англии поддержать команду в матче с Германией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал болельщиков поддержать их команду в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА с Германией, который состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

“У нас 90 000 зрителей, билеты полностью распроданы, люди хотят прийти и посмотреть на игру команды. Конечно, для нас вредно поднимать такой шум вокруг себя, я это полностью понимаю. Но я должен взять на себя ответственность, я должен позволить им выйти и сыграть.



Я хочу призвать болельщиков поддержать команду. То, как они обращались ко мне в конце матча, или по телефону, или где-то ещё, не имеет значения. Это последний шанс увидеть ребят перед тем, как они отправятся на чемпионат мира. И мы все вместе принимаем в этом участие. Мы можем добиться успеха только в том случае, если все будем двигаться в одном направлении. И всю нашу позитивную энергию нужно направить на достижение результата», — цитирует слова Саутгейта издание The Athletic.

Сборная Англия проиграла Италии и досрочно вылетела из Лиги А:

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