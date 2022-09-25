Агент: неправда, что летом в «Спартаке» Николсон сидел на чемоданах

Ненад Портега, представитель форварда московского «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию, что его подопечный мог покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

«Неправда, что летом в «Спартаке» Николсон сидел на чемоданах. С первого дня своего прибытия он проявляет большое уважение к «Спартаку» — оно остаётся неизменным даже в этой сложной политической ситуации.



Да, было тяжёлое начало сезона — Шамар не играл на регулярной основе. Но ничего не поделаешь — это профессиональный спорт.



Последняя игра с «Локомотивом» показала, насколько Николсон силён и предан клубу», – сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в интервью для «РИА Новости Спорт» известный футбольный менеджер Александр Маньяков высказался о том, что Николсон во время трансферного окна был близок к уходу из стана красно-белых, но в итоге не получил хорошего предложения и остался в команде.