Агент: неправда, что летом в «Спартаке» Николсон сидел на чемоданах

Ненад Портега, представитель форварда московского «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию, что его подопечный мог покинуть клуб во время летнего трансферного окна.
«Неправда, что летом в «Спартаке» Николсон сидел на чемоданах. С первого дня своего прибытия он проявляет большое уважение к «Спартаку» — оно остаётся неизменным даже в этой сложной политической ситуации.
Да, было тяжёлое начало сезона — Шамар не играл на регулярной основе. Но ничего не поделаешь — это профессиональный спорт.
Последняя игра с «Локомотивом» показала, насколько Николсон силён и предан клубу», – сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, в интервью для «РИА Новости Спорт» известный футбольный менеджер Александр Маньяков высказался о том, что Николсон во время трансферного окна был близок к уходу из стана красно-белых, но в итоге не получил хорошего предложения и остался в команде.
- 25 сентября 2022
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