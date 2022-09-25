Дидье Дешам похвалил хавбека «Реала» Орельена Тчуамени

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Орельене Тчуамени.

«Да, Орельен всё ещё молод, но у него есть все способности. Помимо того, что он может делать на поле, его голова также создана для игры в футбол», — приводит слова Дешама Telefoot.

22-летний Тчуамени перешёл в мадридскую команду летом 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник в восьми матчах во всех турнирах дважды отметился результативной передачей на одноклубников. Соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года.

В сентябре 2021-го Тчуамени дебютировал за сборную Франции и провёл в футболке национальной команды 12 матчей (один гол).

Видеообзор. «Атлетико М» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:

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