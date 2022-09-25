Руководитель «Арсенала» Аджоев прокомментировал победу над «Волгой»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о победе его команды над «Волгой» из Ульяновска со счётом 2:0 в матче 11-го тура Мелбет Первой лиги.

«Уверенно и заслуженно набрали три очка. Это самое главное. Теперь нужно двигаться дальше, смотреть вперёд. Предстоят важные игры в чемпионате, скоро матч на Кубок, поэтому сегодняшняя встреча уже становится историей. Как можно оценить игру воспитанника Академии Хабибова? Всегда подчёркивали, что Академия наш приоритет, поэтому неудивительно, что она начинает давать плоды. Он давно работает с первой командой. Нет ничего удивительного в том, что появился в стартовом составе. Есть и другие молодые ребята, которые могут пробиться в главную команду», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.