Азербайджан разгромил Казахстан в Лиге наций, Нуралы Алип получил две жёлтые за минуту

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Далга Арена» в Баку проходил матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Лиги С группы 3. Местный Азербайджан встречался с Казахстаном. Финальный свисток арбитра Харма Осмерса зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0. «Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию встречи.
Счёт в матче был открыт на 66-й минуте защитником сборной Казахстана Александром Марочкиным. Спустя восемь минут Филип Озобич с паса Турала Байрамова увеличил преимущество своей команды. На 90+1-й минуте отличился Анатолий Нуриев. Отметим, что с 36-й минуты Казахстан играет в меньшинстве: сначала защитник «Зенита» Нуралы Алип получил жёлтую карточку за грубый подкат, а потом сразу же получил вторую за толчок соперника в грудь.
Азербайджан набрал 10 очков и продолжает оставаться на второй строчке турнирной таблицы. Казахстан (13) — первый.
- 25 сентября 2022
-
22:10
-
22:04
-
22:02
-
22:00
-
21:50
-
21:28
-
21:16
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:53
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:35
-
19:19
-
19:13
-
19:03
-
18:52
-
18:37
-
18:31
-
18:29
-
18:11
-
17:55
-
17:54
-
17:32