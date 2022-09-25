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Паоло Мальдини: состав «Милана» сильнее, чем в прошлом сезоне

Паоло Мальдини: состав «Милана» сильнее, чем в прошлом сезоне
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини считает, что нынешний состав команды сильнее, чем в прошлом сезоне, когда «россонери» стали чемпионами Италии.

«Милан» не пугают обязанности чемпиона. Мы действующие чемпионы, эта команда сильнее, чем в предыдущий сезон», — приводит слова Мальдини журналист Николо Скира в «Твиттере».

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 «Милан» впервые за 11 лет выиграл чемпионство в Италии. В нынешнем сезоне команда Стефано Пиоли в семи матчах турнира набрала 14 очков и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от возглавляющего таблицу «Наполи» на три очка. В следующем туре «Милан» сыграет в гостях с «Эмполи».

Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства. Видеоролик:

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