Игрок «Брайтона» Троссард — о переходе в «Челси»: хочу играть, а не сидеть в запасе

Нидерландский крайний полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард, который сейчас находится в расположении сборной, прокомментировал возможность перейти за своим бывшим наставником Грэмом Поттером, совсем недавно возглавившим лондонский «Челси».

«Я чувствую себя очень хорошо. У нас был очень хороший старт в «Брайтоне». Я сильно развился как игрок и теперь знаю, как работает Премьер-лига. Я сильно вырос в многих аспектах: уверенность, ум, физическая сила… Я стал лучше. Теперь я освоил несколько новых трюков. Да, наш тренер [Грэм Поттер] сейчас уехал в «Челси», но спекуляции насчёт того, что я за ним пойду, бессмысленны. Если представится возможность, я хотел бы перейти. Но я хочу играть, а не сидеть на скамейке запасных», — сказал Троссард в интервью Het Niuewsblad.

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