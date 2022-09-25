Игрок «Брайтона» Троссард — о переходе в «Челси»: хочу играть, а не сидеть в запасе

Нидерландский крайний полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард, который сейчас находится в расположении сборной, прокомментировал возможность перейти за своим бывшим наставником Грэмом Поттером, совсем недавно возглавившим лондонский «Челси».
«Я чувствую себя очень хорошо. У нас был очень хороший старт в «Брайтоне». Я сильно развился как игрок и теперь знаю, как работает Премьер-лига. Я сильно вырос в многих аспектах: уверенность, ум, физическая сила… Я стал лучше. Теперь я освоил несколько новых трюков. Да, наш тренер [Грэм Поттер] сейчас уехал в «Челси», но спекуляции насчёт того, что я за ним пойду, бессмысленны. Если представится возможность, я хотел бы перейти. Но я хочу играть, а не сидеть на скамейке запасных», — сказал Троссард в интервью Het Niuewsblad.
Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду:
- 25 сентября 2022
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