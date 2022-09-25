Нигматуллин: сборная России нужна, а Карпин — идеальная кандидатура

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин считает, что действующий главный тренер сборной России Валерий Карпин — идеальная кандидатура для своего поста.
«В ближайшие несколько лет официальных международных матчей не ожидается, но сборная России всё равно должна быть. Сейчас чувствуется недостаток международного соревновательного процесса.
Наигрывание связей страдает — в игре с Кыргызстаном было всё не так просто. Однако такие матчи нужны и сборная нужна, а Карпин — идеальная кандидатура», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Валерий Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи чемпионата мира – 2022, но не сыграла в них из-за бана ФИФА и УЕФА.
- 25 сентября 2022
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