Нигматуллин: сборная России нужна, а Карпин — идеальная кандидатура

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин считает, что действующий главный тренер сборной России Валерий Карпин — идеальная кандидатура для своего поста.

«В ближайшие несколько лет официальных международных матчей не ожидается, но сборная России всё равно должна быть. Сейчас чувствуется недостаток международного соревновательного процесса.



Наигрывание связей страдает — в игре с Кыргызстаном было всё не так просто. Однако такие матчи нужны и сборная нужна, а Карпин — идеальная кандидатура», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Валерий Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи чемпионата мира – 2022, но не сыграла в них из-за бана ФИФА и УЕФА.