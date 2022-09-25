Арнаутович стал рекордсменом сборной Австрии по проведённым матчам

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович стал рекордсменом австрийской сборной по проведённым матчам. Как сообщает аналитический портал Opta Sport, на счету форварда 104 встречи в футболке национальной команды.

Исторического события удалось достигнуть в матче с Хорватией в рамках 6-го тура Лиги наций УЕФА. За пять предыдущих встреч турнира форвард отличился одним голом и одной результативной передачей.

В этом сезоне итальянской Серии А Марко Арнаутович забил шесть голов за семь матчей. Летом австрийским форвардом интересовался «Манчестер Юнайтед», но, несмотря на все слухи, нападающий остался в Италии. В следующем туре чемпионата «Болонья» встретится с туринским «Ювентусом».

Лига наций. Австрия — Хорватия. 1:1, Кристоф Баумгартнер:

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