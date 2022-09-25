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Златан Ибрагимович сыграл легионера Антивируса в новой части «Астерикса и Обеликса»

Златан Ибрагимович сыграл легионера Антивируса в новой части «Астерикса и Обеликса»
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович принял участие в съёмках новой части фильма о приключении галлов Астерикса и Обеликса. Картина, которая выйдет в свет в феврале 2023 года, получила название «Астерикс и Обеликс: Срединное царство».

40-летний Ибрагимович сыграл в фильме легионера Антивируса. Новая лента про Астерикса и Обеликса расскажет о единственной дочери китайского императора, которая, скрываясь от злого принца, найдёт убежище в Галлии. Съёмки фильма начались в апреле 2021 года.

В нынешнем сезоне шведский нападающий не появлялся на поле из-за восстановления после операции на колене. Его возвращение в строй ожидается в середине января 2023 года.

Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства, май 2022. Видеоролик:

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