Никита Баженов считает, что сборной России нужно продлить контракт с Валерием Карпиным

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.
«Сборной России нужно продлить контракт с Валерием Карпиным. На данный момент это идеальная кандидатура. Сборная точно нужна и важна для футбола. К ней все стремятся. Это часть большого механизма, для чего вообще люди идут в футбол и хотят добиться каких-то результатов. Те, кто говорят, что сборная не нужна, — это вредные люди. Сборная важна и нужна», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, вчера состоялась товарищеская встреча сборной России с командой Киргизии. Победу в матче одержали подопечные Валерия Карпина со счётом 2:1. В составе российской сборной отличились Александр Соболев и Даниил Уткин, а за Киргизию забил Алимардон Шукуров.
- 25 сентября 2022
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