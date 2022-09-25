«Барселона» и «Ливерпуль» могут обменяться игроками в январе

«Барселона» и «Ливерпуль» могут совершить обмен футболистами в грядущее зимнее трансферное окно. Как сообщает Sport.es со ссылкой на английские источники, в сторону каталонской команды отправится бразильский нападающий Роберто Фирмино, а в обратном направлении последует голландец Мемфис Депай.
Причиной такого обмена являются истекающие контракты футболистов. И у Фирмино, и у Депая срок действия соглашения с нынешними клубами заканчивается летом следующего года. Чтобы не терять игроков бесплатно, клубы раздумывают над тем, чтобы совершить эту сделку, которая может удовлетворить обе стороны.
Фирмино в текущем сезоне восемь раз выходил на поле в футболке «Ливерпуля». На его счету три гола и три голевые передачи (все в рамках английской Премьер-лиги). У Депая показатели скромнее: голландец всего лишь три раза вышел в составе каталонского клуба, в которых смог отличиться лишь одним забитым мячом.
2:0. Депай («Барселона») забивает свой гол:
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