Фарерские острова обыграли сборную Турции в матче Лиги наций

Сегодня, 25 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Фарерских островов на своём поле принимала команду из Турции. Встреча прошла на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.



В первом тайме команды забитыми мячами отметиться не смогли. Первыми это сделали хозяева — на 51-й минуте защитник Вильормур Давидсен сумел открыть счёт в матче после передачи Сольви Ватнхамара.

Лига наций. Фарерские острова — Турция. 1:0, Вильормур Давидсен:

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Фарерские острова достаточно быстро укрепили своё преимущество благодаря голу Йоана Эдмундссона на 59-й минуте встречи.

Лига наций. Фарерские острова — Турция. 2:0, Йоан Эдмундссон:

Если посмотреть на статистику матча, то сборная Турции не стремилась как-то изменить ход встречи: под конец матча хозяева лидировали по ударам – 6:4. Несмотря на это, Турция сократила отставание в счёте на 89-й минуте — гол забил Сердар Гюрлер.

Лига наций. Фарерские острова — Турция. 2:1, Сердар Гюрлер:

Несмотря на пропущенный мяч, Фарерские острова сумели довести исход встречи до победы – 2:0.