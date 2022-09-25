Нидерланды минимально обыграли Бельгию благодаря голу ван Дейка

Сегодня, 25 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Нидерландов на своём поле принимала команду из Бельгии. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. По статистике и Бельгия, и Нидерланды были почти равны, нанеся примерное равное количество ударов. Но в итоге удача оказалась на стороне хозяев поля – на 73-й минуте отличился центральный защитник Вирджил ван Дейк, ассистировал ему вингер Коди Гакпо.
Лига наций. Нидерланды — Бельгия. 1:0, Вирджил ван Дейк:
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
В оставшееся время матча Нидерланды уверенно довели дело до победы — 1:0.
- 26 сентября 2022
-
00:48
-
00:28
-
00:18
-
00:02
-
00:00
- 25 сентября 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:43
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:34
-
22:52
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:10
-
22:04
-
22:02
-
22:00
-
21:50
-
21:28
-
21:16
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:53
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:02
-
20:00