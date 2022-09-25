Нидерланды минимально обыграли Бельгию благодаря голу ван Дейка

Сегодня, 25 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Нидерландов на своём поле принимала команду из Бельгии. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. По статистике и Бельгия, и Нидерланды были почти равны, нанеся примерное равное количество ударов. Но в итоге удача оказалась на стороне хозяев поля – на 73-й минуте отличился центральный защитник Вирджил ван Дейк, ассистировал ему вингер Коди Гакпо.

Лига наций. Нидерланды — Бельгия. 1:0, Вирджил ван Дейк:

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В оставшееся время матча Нидерланды уверенно довели дело до победы — 1:0.