Матич — о критике в адрес Гарри Магуайра: у всего должны быть пределы
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич, ныне выступающий за итальянскую «Рому», высказался о критике в адрес капитана «красных дьяволов» Гарри Магуайра.
«То, что люди делают с ним, — это катастрофа. У всего должны быть пределы. У некоторых из этих людей, которые пишут в социальных сетях, нет собственной жизни. Им просто нужно писать о ком-то плохие вещи», — сказал Матич в интервью The Times.
В нынешнем сезоне Магуайр принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед» в шести матчах набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.
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