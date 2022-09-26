В оргкомитете ЧМ-2022 призвали воздержаться от поцелуев на публике в Катаре
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Генеральный секретарь, верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан Аль Тавади сообщил, что гей-парам не стоит целоваться в Катаре на публике во время чемпионата мира по футболу 2022 года.
«Будут ли для Катара проблемой поцелуи гей-пар на публике? Важно сначала уточнить, являются ли они гей-парой или нет. Однако публичные проявления привязанности не являются частью нашей культуры. Стоит ли парам воздержаться от поцелуев на публике? Да», — приводит слова Тавади Daily Mail.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В турнире будут участвовать 32 команды.
Ранее национальную команду России не допустили к участию в отборочном матче на чемпионат мира в Катаре 2022 года из-за ситуации на Украине.
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