Директор «Милана» Мальдини высказался о возможном переходе Леау в «Челси»

Директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал возможный интерес лондонского «Челси» к 23-летнему португальскому нападающему Рафаэлю Леау.

«Я чувствую, что у нас есть хорошие шансы договориться с Леау о новом контракте, который позволит ему остаться в «Милане». Рафаэль понимает, что этот клуб лучше всего подходит для его роста», — приводит слова Мальдини журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что «Челси» предпринимал попытки заполучить Леау в последний день летнего трансферного окна. В текущем сезоне португалец принял участие в восьми встречах за итальянский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 70 млн, а контракт с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2024 года.