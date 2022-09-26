Бразилец Аллан, выступавший за «Эвертон» и «Наполи», перешёл в клуб чемпионата ОАЭ

31-летний бразильский опорный хавбек английского «Эвертона» Аллан стал игроком клуба «Аль-Вахда». Об этом сообщается в социальных сетях клуба из чемпионата ОАЭ.
Отмечается, что контракт с Алланом рассчитан на два сезона. При этом, сумма сделки не раскрывается.
В опубликованном пресс-релизе сообщается, что совет директоров клуба приветствует Алана на родине чемпионов, пожелав ему успехов в карьере в команде. Со своей стороны, бразилец высоко оценил профессиональную работу при завершении контрактных процедур, выразив радость от присоединения к команде и желание внести свой вклад в достижение новых достижений и побед.
«Эвертон» приобрёл Аллана из «Наполи» в сентябре 2020 года за € 23,6 млн. В составе «ирисок» он успел провести 57 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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