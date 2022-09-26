Саутгейт считает, что контракт не защитит его от увольнения в случае провала Англии на ЧМ

52-летний главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признал, что его контракт не является гарантией уверенности работы с национальной командой после предстоящего чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Я не глуп. На данный момент я сосредоточен только на том, чтобы подготовить команду к завтрашнему дню, а затем мы сосредоточимся на хорошей игре и хорошем результате. Я знаю, что в конечном счёте обо мне будут судить по тому, что произойдёт на чемпионате мира.

Контракты не имеют значения в футболе, потому что менеджеры могут иметь трех-, четырех-, пятилетние контракты, и вы признаете, что, если результаты недостаточно хороши, пришло время идти разными путями. Почему со мной может быть как-то иначе? Я не настолько самонадеян, чтобы думать, что мой контракт каким-либо образом защитит меня.

Мы понимаем, как меняется настроение болельщиков с результатами, и сейчас оно изменилось. Я отношусь к этому реалистично, обо мне будут судить по тому, что мы покажем в Катаре, и я совершенно счастлив, что меня оценивают таким образом. История есть история, и вас всегда судят по следующему матчу и следующему турниру», — приводит слова Саутгейта The Guardian.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, сборная Англия примет на своём поле сборную Германии в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА. Начало матча – 21:45 мск.

Сборная Англии проиграла Италии и досрочно вылетела из Лиги А.

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