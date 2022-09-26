Кака: лучшее воспоминание в «Реале»? День, когда я покидал клуб

Бывший бразильский футболист Кака рассказал о своём лучшем воспоминании в «Реале».
«Лучшее воспоминание в «Реале»? Это может показаться странным, но я предпочитаю тот день, когда я покидал клуб, потому что я говорил с Флорентино, и он сказал мне, что они видели во мне большого профессионала, который сделал всё возможное, чтобы добиться отличных результатов в «Реале», но травмы и мало игрового времени, которые дал мне тренер, не позволили сделать этого. Это было большим удовлетворением, потому что я чувствовал, что двери клуба открыты. Вот почему вы никогда не услышите, чтобы я плохо отзывался о «Реале» или Жозе Моуринью. На самом деле, когда я встретил Флорентино в финале Лиги чемпионов в Париже в этом году, мы обнялись», — приводит слова Кака Marca.
Напомним, Кака выступал за «Реал» с 2009 по 2013 год.
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