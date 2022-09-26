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Рангник прокомментировал поражение сборной Австрии в матче с Хорватией

Рангник прокомментировал поражение сборной Австрии в матче с Хорватией
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение команды в матче шестого тура групповой стадии Лиги наций со сборной Хорватии (1:3).

«Я думаю, что мы провели действительно хорошую игру в течение 65 минут. У нас было два отличных шанса при счете 1:1 и ещё один хороший момент, где мы фактически должны были повести в счете. В итоге очень разочаровывающий результат, просто дважды невнимательно смотрели на дальнюю штангу. Оглядываясь назад, корректировки и изменения нам тоже не очень помогли», — приводит слова Рангника Krone.Zeitung.

По итогам групповой стадии Лиги наций сборная Австрии заняла последнее место в своей группе, набрав по итогам шести игр 4 очка. Таким образом, команда опустилась в Лигу B.

Рангник возглавил сборную Австрии в июне 2022 года. До этого он исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». С июля 2021 по ноябрь 2021 года специалист занимал должность управляющего директора «Локомотива».

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