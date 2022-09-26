Михаил Мудрик: Роналду вдохновляет меня самоотдачей и верой в себя

Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о своём стиле игры, а также ответил на вопрос, чем его вдохновляет форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Мне комфортнее играть ближе к боковой линии, где я могу реализовать весь свой потенциал в игре один в один. У меня гораздо больше пространства, когда играю на фланге, там я могу создать намного больше моментов. В центральной части поля побольше игроков, но я могу нормально играть и там.
Роналду вдохновляет меня самоотдачей и верой в себя. Мне нравится его стиль игры. Я чувствую себя на поле так, как и он – вингером», — приводит слова Мудрика The Times.
В нынешнем сезоне на счету Мудрика два гола и две голевые передачи в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Криштиану Роналду порвали гетры
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