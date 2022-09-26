Яна Ромашкина обвинила Дмитрия Кузнецова в рукоприкладстве

Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина выступила с обвинениями в сторону бывшего футболиста ЦСКА и нынешнего главного тренера 2DROTS Дмитрия Кузнецова. По словам Ромашкиной, тренер толкнул журналистку во время одного из матчей медийной лиги.



«Я в полном шоке и в недоумении от такого поведения тренера 2DROTS Дмитрия Кузнецова. Послать и толкнуть человека, который меньше и младше тебя в пять раз! Браво! Аплодисменты! Настоящий мужик!



Толкнул и обматерил девочку-корреспондента, которая вынуждена работать на матче, снимать, интервьюировать игроков/тренеров/основателей! Поступок Кузнецова просто отвратительный и унизительный для него самого!



Никакое плохое настроение не оправдание для подобного! Некоторые, видимо, не особо умные, писали: «Ну а чё она там возле них тусуется? Вот и довела своим присутствием!»



В смысле? Это медиафутбол, а не проф. Одно из главных правил МФЛ — делать контент, снимать репортажи! И специальные люди — ведущие, корреспонденты, операторы — всегда находятся у бровки и ВСЕГДА общаются со всеми командами во время матча! Для медиафутбола это нормально!



Ненормально, когда мужики за 50 понятия не имеют, что значит воспитание! Я пишу это, потому что тоже девушка! И я не хочу, чтобы нас могли вот так вот оскорблять только потому, что мы ничего не сделаем! Неизвестно сколько подобных Кузнецовых ещё в медиафутболе! Надеюсь, этот персонаж единственный!» — написала Ромашкина в своём телеграм-канале.