Андрей Пятов: верю, что победа над Арменией придаст уверенности сборной Украины

Голкипер «Шахтёра» Андрей Пятов высказался о разгромной победе сборной Украины в матче с Арменией.

«Действительно, необычно, что я не нахожусь в сборной. У меня было 5 выходных дней, я провёл их с детьми и рад этому. Но я успел съездить к ребятам в сборную и планирую на последнюю игру в Краков тоже приехать.



У меня тоже болит сердце, я переживаю. Я сказал, что я их самый преданный болельщик. Поэтому буду рядом с командой.



Я всегда буду поддерживать ребят. Понимаю, что сейчас тяжёлый период. Когда нет эмоций… Не могут люди всё время быть на какой-то эйфории, учитывая происходящие в Украине события. Есть какой-то спад, какие-то ямы.



Вижу, что ребятам тяжело. Но верю. Они выиграли 5:0. Верю, что эта победа придаст им уверенность. В последнем матче нас устраивает только победа. Верю в сборную», — приводит слова Пятова официальный «твиттер» «Шахтёра».

Напомним, победа над сборной Армении позволила Украине выйти на первое место своей группы в Лиге наций.

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