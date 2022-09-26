Кулушевски — о Конте: его слова покоряют ваше сердце, это самый мотивированный человек

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски рассказал о работе в лондонском клубе под руководством Антонио Конте.

«Я не был счастлив в «Ювентусе», поэтому переход в «Тоттенхэм» стал для меня отличным выбором. Я счастлив работать под руководством Антонио Конте. Поверьте, я никогда в жизни не видел более мотивированного человека, чем нашего тренера. Его слова покоряют ваше сердце», — приводит слова Кулушевски La Gazetta dello Sport.

22-летний Кулушевски перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды из «Ювентуса» в январе 2022 года. Соглашение рассчитано до лета 2023 года, у «шпор» есть опция выкупа шведского футболиста.



В нынешнем сезоне Кулушевски в девяти матчах во всех турнирах забил гол и отдал три результативные передачи.

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