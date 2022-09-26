Эриксен прокомментировал победу Дании в матче с Францией
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Атакующий полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал победу своей команды в матче Лиги наций УЕФА с Францией. Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
«Думаю, мы сегодня провели хороший матч с учётом всех обстоятельств. Мы контролировали ситуацию. Позволили сопернику провести пару опасных атак, но совсем обойтись без этого в матчах с Францией практически невозможно. Мы показали острый футбол и хорошо контролировали мяч», — приводит слова Кристиана Эриксена официальный сайт УЕФА.
Дания с 12 очками финишировала в группе 1 на втором месте. Сборная Франции, набравшая пять очков, третья.
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