Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эриксен прокомментировал победу Дании в матче с Францией

Эриксен прокомментировал победу Дании в матче с Францией
Комментарии

Атакующий полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал победу своей команды в матче Лиги наций УЕФА с Францией. Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Думаю, мы сегодня провели хороший матч с учётом всех обстоятельств. Мы контролировали ситуацию. Позволили сопернику провести пару опасных атак, но совсем обойтись без этого в матчах с Францией практически невозможно. Мы показали острый футбол и хорошо контролировали мяч», — приводит слова Кристиана Эриксена официальный сайт УЕФА.

Дания с 12 очками финишировала в группе 1 на втором месте. Сборная Франции, набравшая пять очков, третья.

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира:

Какие моменты испортил Мбаппе! Сборная Франции чудом избежала позора Какие моменты испортил Мбаппе! Сборная Франции чудом избежала позора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022