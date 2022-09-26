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Видеообзор матча Лиги наций Дания — Франция

Видеообзор матча Лиги наций Дания — Франция
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Вчера, 25 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Лиги А группы 1 — встречались сборные Дании и Франции. Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Франция всухую проиграла Дании в матче Лиги наций УЕФА. Видеообзор матча:

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Счёт в матче был открыт на 33-й минуте: Каспер Дольберг отличился с передачи Миккеля Дамсгора. Cпустя шесть минут датчане увеличили преимущество: гол забил Андреас Сков Ольсен с паса Томаса Дилейни. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу датчан.

Дания с 12 очками финишировала в группе 1 на втором месте. Сборная Франции, набравшая пять очков, третья.

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