Лионель Месси назвал Килиана Мбаппе «зверем»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о сильных сторонах своего одноклубника — французского форварда Килиана Мбаппе.

«Мбаппе — другой футболист, зверь, который силён в игре один на один. Килиан очень быстр, забивает много голов. Мбаппе — совершенный игрок, и он доказывал это годами, и в ближайшие сезоны он, безусловно, будет одним из лучших», — приводит слова Месси TUDN Mexico.

23-летний Мбаппе в мае продлил контракт с парижской командой до 2025 года. В девяти матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов нынешнего сезона Килиан забил 10 голов.



Соглашение между 35-летним Месси и «ПСЖ» действует до конца сезона. В текущей кампании аргентинский футболист в 11 матчах забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Как Месси тратит деньги на помощь людям? Видеоролик: